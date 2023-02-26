مدبولي: مزارع الفيروز السمكية في سيناء تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروعات تنمية الثروة السمكية من المشروعات العملاقة، مثل مزارع الفيروز السمكية بطاقة إنتاجية 13 ألف طن سنويًا لتحقق جزء من الاكتفاء الذاتي لمصر، بجانب المزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة بتكلفة 650 مليون جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنَّ الرئيس السيسي وجه لإعادة الاستفادة من بحيرة البردويل وتكريك وزيادة سريان المياه داخل البحيرة لتعود مرة أخرى لأكبر حجم من الإنتاجية، وتطوير المناطق.

وأشار إلى أنَّه جرى تنفيذ 5 مناطق صناعية على مساحة 83 ألف فدان في بئر العبد والمنطقة الحرفية بالمساعيد ووسط سيناء وأبوزنيمة والقنطرة شرق، إضافة لمشروعات الرخام الجفجافة، كما جرى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت لتكون 7 ملايين طن تقريبا.

ولفت إلى أنَّ أحد أهم المشروعات التي كانت مخططة والدولة وضعتها كأولوية هي منطقة وادي التكنولوجيا لخدمة مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لها نصيب كبير ووفرت 90 ألف فرصة عمل مباشرة وضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في هذه المشروعات.