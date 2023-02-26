ضبط 4 طلاب رشقوا قائد قطار بالحجارة في قنا.. استكمل الرحلة رغم إصابته

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بإصابة قائد قطار بجرح بالجبهة، أثناء قيادته القطار المتجه إلى «سوهاج - نجع حمادي»، وحال مروره بدائرة المركز، تفاجأ بإلقاء حجر من نافذة الجرار، مما أدى إلى حدوث إصابته، واستأنف السير حتى محطة نجع حمادي دون حدوث تجاوزات بالقطار أو قطارات أخرى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم في حضور أولياء أمورهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.