3 حالات يحصل فيها الابن بعد السن القانونية على معاش والده المتوفى

شرع قانون التأمينات والمعاشات حصول أفراد عائلة المؤمن عليه على معاش الشخص المتوفى، لكن حدد القانون شروط حصول الأشخاص على هذا المعاش، سواء كان الأرمل أو الأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق منذ تاريخ وفاة المؤمن عليه.

شروط حصول الابن على المعاش

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات أنه يجوز للابن الذي لم يبلغ الـ21 عاما الحصول على المعاش الخاص بوالده، ولكن استثنى القانون بعض الحالات التي يكون فيها الولد قد تخطى الـ21 عاما.

ويحق للولد الذي تخطى الـ21 عاما أن يحصل على معاش والده المتوفى في حالة إذا كان الولد عاجزا عن الكسب، أو يكون الولد طالبا بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على المؤهلات مثل مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعدلها، ولكن يشترط عدم تجاوز الابن سن الـ26 ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

مؤهل نهائي

كما نص القانون على أن من حق الابن الذي حصل على مؤهل نهائي وتخطى سن الـ21، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن الـ26 بالنسبة للمؤهلات السابق ذكرها، وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل أن يحصل على معاش والده المتوفى.