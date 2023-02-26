11 منشأة صحية لتوقيع الكشف الطبي للمقبلين على الزواج بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تخصيص 11 منشأة صحية بمختلف أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية ضمن مبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وبدء العمل بنموذج الشهادة الطبية المؤمنة المستحدثة.

الأماكن المخصصة لتوقيع الكشف الطبي

ومن جانبها، صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جرى تخصيص المركز الطبي، بمدينة سيدي غازي، وفي مركز ومدينة بيلا، تم تخصيص المركز الطبي، وفي مركز دسوق، جرى تخصيص المركز الطبي الحضري، وفي مركز ومدينة بلطيم، جرى تخصيص المركز الطبي، وفي مركز مطوبس جرى تخصيص مركز رعاية الطفل، وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي المقبلين علي الزواج.

وأكدت «محمود»، أنه جرى تخصيص أيضًا، في مركز سيدي سالم، المركز الطبي، وفي مركز فوه، تم تخصيص مركز رعاية الطفل، وفي مركز الرياض، المركز الطبي، وفي مركز ومدينة كفر الشيخ، جرى تخصيص المركز الطبي، وفي مركز ومدينة الحامول، جرى تخصيص المركز الطبي، وفي مركز ومدينة قلين، جرى تخصيص مركز رعاية الطفل.

استلام جميع مستلزمات التشغيل من التموين الطبي

وأشارت «محمود»، إلي أنه مع بدء تنفيذ المبادرة اليوم، تم استلام جميع مستلزمات التشغيل من التموين الطبي، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية وتواجد مديري رعاية الأمومة والطفولة بالمراكز، بهدف الوقوف على أي معوقات للتشغيل واستقبال شكاوى المقبلين على الزواج علي مدار الساعة.

جدير بالذكر، أن الهدف من مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، هو الوصول إلى زواج آمن، وجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، وإعلان مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الزواج.