أسعار الفراخ البلدي في الأسواق.. وكيلو البط المولار بـ85 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية صباح اليوم، تراجع أسعار الفراخ البلدي اليوم، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في المزرعة 100 جنيه، ليصل للمستهلك في الأسواق بـ115 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

وأعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ انخفاض أسعار الفراخ البلدي اليوم، جاء بعد قرار الحكومة بتوفير الاعلاف، ما زاد عمليات الإنتاج في المزارع، وأثر على انخفاض أسعار الفراخ.

أسعار البط اليوم في المزرعة والمحلات اليوم

- سعر كيلو البط البلدي 100 جنيه بالمزرعة، وفي المحلات 120 جنيها.

- سعر كيلو البط الفرنساوي بـ75 جنيها وفي المحلات 85 جنيها.

- سجل كيلو البط المسكوفي غب المزرعة 90 جنيها، ويصل في المحلات للمستهلك بـ105 جنيهات.

- سعر كيلو البط المولار في المزرعة اليوم 85 جنيها، وفي المحلات للمستهلك 95 جنيها.

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، توفير وزارة التموين لفراخ مجمدة بلدي في جميع منافذها، وبسعر 64 جنيها، أي أقل من سعر كيلو الفراخ في السوق بنحو 30%، وجرى توفيرها في معارض أهلا رمضان، وجمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية، ومنافذ كلنا واحد، وبكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان.