أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1680 جنيها

أكد نادي نجيب، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالقاهرة، استمرار تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية، وهو ما أدى الى تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر وتحديدًا عيار 21 على المستويات، خلال الفترة الحالية، نظرًا لتعرض أسعار الذهب للكثير من الخسائر العالمية؛ لوجود تخوفات برفع أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح نجيب، أنّه ستطُرح في أسواق الصاغة مشغولات ذهبية خفيفة الجرامات، حتى تُتاح جميع متطالبات الراغبين.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21

وتباينت أسعار الذهب اليوم في مصر، وتحديدا عيار 21، بمحال الصاغة في بداية تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر أوقية الذهب 1812 دولار.

- الذهب عيار 24 سعر 1909جنيهات للبيع، و1920 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 21 سعر 1670 جنيهًا للبيع، و1680 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 18، سعر 1431 جنيهًا للبيع، و1440 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 22، سعر 1750 جنيهًا للبيع، و1760 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- الجنيه الذهب سجل سعره، 13.460 جنيها للبيع، و13.440 جنيها للشراء.

هذا ومن المعروف أن البنك المركزي المصري، قد أعلن مؤخرا تقرير مفصل عن عن أداء الأسواق العالمية، واسباب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا، وذلك بنسبة 1.24%، حيث استقرت عند 1.842.36 دولار، ما يعتبر الأدنى خلال تداولات الأسابيع من 10 إلى 17 فبراير الحالي.