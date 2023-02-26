تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الفيوم.. والبانيه يفقد 10 جنيهات

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد، انخفاضًا جديدًا في جميع المحال التجارية، حيث فقدت 5 جنيهات في الكيلو، بينما فقد سعر كيلو البانيه 10 جنيهات جديدة، وسط توقعات باستمرار انخفاض الأسعار قبيل شهر رمضان المبارك بعد زيادة المعروض من الدواجن.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم في جميع المحال التجارية بمحافظة الفيوم، فضلًا عن سعر البانيه، بعدما تراجعت أسعارها في البورصة العمومية للدواجن اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البيضاء اليوم شهدت تراجعًا جديدًا قدره 5 جنيهات، حيث سجلت 66 جنيهًا في المزارع.

وأوضح أنّ سعر الفراخ البيضاء اليوم تراوح بين 71 حتى 73 جنيهًا للكيلو، بدلًا من 76 جنيهًا أمس، سعر كيلو البانيه اليوم بين 155 حتى 158 بدلًا من 165 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إلى أنّ أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزارع والأسواق ما تزال مستقرة على سعرها دون زيادة أو نقصان، حيث تراوح سعر الكيلو بين 110 حتى 112 جنيهًا.

أسعار الفراخ البرازيلي اليوم

على جانب آخر، سجلت أسعار الفراخ البرازيلي المستوردة، نحو 65 جنيهًا للكيلو في معارض أهلا رمضان، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الماضية هربًا من أسعار الدواجن البيضاء والبلدي، وهو ما لعب دورًا هامًا في انخفاض أسعار الفراخ بالمحال التجارية.

وكشف رئيس الغرفة أنّ تجار الدواجن بدأوا في طرح كميات كبيرة من الدواجن بعد انتهاء الدورات الجديدة، وهو ما ساهم في انخفاض أسعار الدواجن منذ الأمس، متوقعًا زيادة الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع انتظام دورات المزارع وتوافر المعروض.

تراجع كبير على مدار يومين

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا كبيرًا على مدار 48 ساعة، حيث فقد كيلو الفراخ 16 جنيهًا من سعرها على مدار يومين، بينما فقد سعر كيلو البانيه 38 جنيهًا دفعة واحدة على مدار اليومين.