«نيويورك تايمز»: العاصفة الثلجية تقطع الكهرباء عن ولاية ميتشيجان لليوم الرابع

بعد أن تسببت عاصفة ثلجية في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الولاية، ظل 400 ألف شخص بدون كهرباء، حيث ضربت الثلوج والأمطار المتجمدة والرياح من 30 إلى 40 ميلا في الساعة أعالي الغرب الأوسط خلال ليلة الأربعاء الماضي، ما تسبب في إحداث حالة من الفوضى وتغطية الأشجار وخطوط الكهرباء في الجليد.

توافد الناس إلى مراكز الاحترار

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أدت حالات الانقطاع في الكهرباء إلى التوافد على مراكز الاحترار التي فتحتها الحكومة والصليب الأحمر الأمريكي، حيث ظل نحو 400 ألف شخص في ميتشيجان بدون كهرباء حتى مساء السبت، وقال العديد من السكان، إن ذلك اصبح مألوفا، حيث تعد ميشي[ان واحدة من أسوأ الولايات من حيث موثوقية الطاقة.

وافتتح الصليب الأحمر الأمريكي أربعة مراكز للاحترار في جنوب ميتشيجان، حيث توفر أسرة أطفال ووجبات دافئة ومياه، وقال مسؤولون بالمدينة إن منطقة «آن أربور»، التي كان 40 في المائة منها بدون كهرباء، كانت فتحت أربعة مراكز للاحترار، لكن عددها انخفض إلى مركز واحد.

ميتشيجان بين الولايات الأسوأ من حيث التعافي من انقطاع الكهرباء

صنف تقرير 2021 الصادر عن منظمة Citizens Utility Board، التي تقوم بتقييم المرافق في جميع أنحاء البلاد، الولاية في المرتبة الخامسة الأسوأ، حيث يعاني العميل العادي من أكثر من تسع ساعات من الانقطاعات كل عام خلال حدث كبير، وقال التقرير إن ميتشيجان أيضًا من بين الولايات الأسوأ من حيث التعافي بعد انقطاع التيار، وعادة ما تستغرق تلك العملية نحو 6 ساعات في المتوسط.

وقدرت مؤسسة أخرى في الولاية ، هي «مستهلكو الطاقة»، أنه سيتم استعادة الطاقة في معظم المناطق بحلول اليوم الأحد، ولكن ربما يكتمل في وقت متأخر من يوم الاثنين لبعض المواقع، فهناك ما يقرب من 115 ألف من عملاء الشركة بدون كهرباء، بعد العاصفة، في جميع أنحاء جنوب ميشيجان.