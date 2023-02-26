«الدستورية» تشكر الرئيس على منح وسام الجمهورية للمستشار الراحل سعيد مرعي

تقدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، بخالص شكرها وعظيم امتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكرمه بمنح اسم المستشار الراحل سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

الرئيس توج الفقيد بالوسام تقديرا لمجهوداته

جاء ذلك تتويجًا لرحلة عطاء قضاها الفقيد الراحل بين جنبات المحكمة الدستورية العليا قاربت الأربعين عامًا، كان فيها نموذجًا للقاضي الدستوري الذي يعلي من قدر حقوق وحريات المواطنين، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، ويحفظ سلامة الوطن ومقدراته.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها.