رئيس شعبة المواد الغذائية: السعر كيلو الدواجن العادل 62 جنيها للمستهلك

تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا مع انتشار الدواجن المجمدة المستوردة، حيث انخفضت الأسعار أمس فقط نحو 14 جنيها.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن المواطنين ساهموا بشكل كبير في خفض أسعار الدواجن بجانب اتجاه الدولة لحل الأزمة من خلال زيادة المعروض.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عزوف المواطنين وانخفاض الطلب على الدواجن ساهم في زيادة المعروض وانخفاض الإنتاج.

سهر الكيلو سيسجل 62 جنيها في المحلات

وأشار إلى أن أسعار الفراخ ستنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة، وأن السعر العادل للدواجن هو 55 في المزرعة و62 جنيها للمستهلك وهو السعر الذي من المتوقع الوصول إليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السعر هذا سيكون مناسبا للمستهلك والمربي، منبها على ضرورة الاستهلاك بعقل وحكمة والاستخدام في حدود المطلوب وعدم الاتجاه إلى التخزين خاصة وأن الكميات المتاحة كبيرة وستوفر الاستهلاك المصري.

زيادة المعروض أدى لانخفاض الأسعار

وأكد أن استيراد كميات من الدواجن المجمدة، ساهم في زيادة المعروض بسعر أقل في الأسواق، ما جعل هناك تنافسا في الأسعار وقلة ضغط على الدواجن الحية، ما تسبب في خفض سعرها.