المتهم بقتل الطفلة «جنى» يعترف بجريمته أمام المحكمة: «عاوز والدتها تسامحني»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، إلى المتهم الأول بقتل الطفلة المجني عليها «جنى»، في منطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها في غرفة صرف صحي بمنطقة كرداسة، والذي اعترف بارتكابه الجريمة في حق الضحية.

عاوز والدتها تسامحني

وطلب المتهم «مصطفى» الرئيسي في القضية، من هيئة المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقًا لما اقترفه في حق الضحية، مطالبًا والدة الطفلة المجني عليها «جنى»، أن تسامحه.

قتل الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار

وانتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين الأربعة في القضية وهم «مصطفى.ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد.ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل الطفلة المجني عليها «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.