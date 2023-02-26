السجن المشدد 6 سنوات لبائع مخدر الحشيش لطلاب المدارس في بورسعيد 

أصدرت محكمة بورسعيد الجنائية اليوم، برئاسة المستشار جودت ميخائيل، بمعاقبة متهم بالحبس المشدد 6 سنوات، لبيعه مخدر الحشيش لطلاب المدارس في بورسعيد.

كما عاقبت المحكمة المتهم بغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وانعقدت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، وذلك في القضية رقم 3885 لسنة 2022 جنايات المناخ، المقيدة برقم 1522 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 سبتمبر 2022 بحي المناخ، والمتهم فيها محمد ناصر محمد عبدالموجود، 30 سنة، يعمل بائع قطع غيار؛ إذ أحرز المتهم جوهر نبات الحشيش بقصد الإتجار فيه، واتخذ من محيط مدرسة السيف الحديثة مكانًا لتسويق المخدرات للطلاب.

كما جرى تحريز سلاح ناري غير مرخص مع المتهم، عبارة عن فرد خرطوش، ومعه ذخائر للسلاح، بما يخالف القانون.

أقوال شهود عيان الواقعة

وتبين من التحقيقات وأقوال الشهود أن الرائد عبدالرحمن محمد العربي، معاون مباحث قسم شرطة المناخ، ضبط المتهم بجوار مدرسة السيف الحديثة بإذن من النيابة العامة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 27 كيس لنبات الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، و3 طلقات من النوع الخرطوش ومبلغ مالي متحصل من البيع، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وبمواجهته أقر ببيعه للمخدرات والسلاح والذخيره للدفاع عن النفس، وتجارته غير المشروعة.

تقرير المعمل الكيماوي

كما أظهر تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات أجزاء نباتية خضراء تحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما أظهر تقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة، وأن الـ3 طلقات من المستخدمة عليه، وهما كاملين الأجزاء وصالحين للاستعمال، وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المتهم أنه بالجوار المباشر لمدرسة السيف الحديثة.