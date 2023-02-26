صحيفة إيكونومست: رواد الأعمال في أوكرانيا حولوا أنشطتهم إلى مجالات عسكرية

قالت مجلة إيكونومست البريطانية، إن رواد الأعمال التكنولوجيون في أوكرانيا حولوا أنشطتهم إلى المجالات العسكرية، وضربت المجلة مثلا بـ«ياروسلاف أزنيوك»، وهو يدير شركة تصنع أجهزة مراقبة كانت مخصصة للحيوانات الأليفة، ويمكن من خلالها توزيع الحلوى في المهرجانات المختلفة، لكنه الآن قام بتحويل أنشطته، ويساعد رواد الأعمال في برامج مخصصة لاعتراض صواريخ كروز.

زيادة الإسهامات الهندسية

وقالت المجلة إن الأزمة في البلاد أدت إلى زيادة الإسهامات الهندسية التي تحولت من العمل التقليدي إلى القتال الحربي، ونتيجة لذلك، يقول أزنيوك، إن أوكرانيا أصبحت ما يمكن أن يطلق عليه «وادي سيليكون عسكري».

مئات الفرق تعمل على التكنولوجيا العسكرية

وأوضحت المجلة مئات الفرق في أوكرانيا تعمل الآن على التكنولوجيا العسكرية، فالعديد منها عبارة عن شركات ناشئة، ولكن هناك أيضًا شركات تأسست في أعقاب المرحلة الأولى من الصراع في عام 2014، أو تحولت نحو أجندة الدفاع في تلك المرحلة، وبعض ما ينتجون يعد متطورا، لكن ضوابط التصدير أو التكلفة ربما تعني أن القوات الأوكرانية لا تستطيع وضع يدها عليها، حيث يمتد العمل إلى النطاق الكامل لما يحتاجه الجيش، من الطائرات بدون طيار وأنظمة الاستهداف إلى الدفاعات الإلكترونية والحرب الإلكترونية.

معلومات للجنود في ساحة المعركة

وأضافت المجلة أن أحد أكثر الأنظمة تطورا يطلق عليه اسم «دلتا»، وهو ويوفر للجنود معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي بشأن ساحة المعركة على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، و هناك «كروريفا»، وهو برنامج رسم الخرائط الذي يساعد المستخدم على تحديد مدى للمدفعية وإرسال هذه المعلومات على الفور إلى عدة مواقع، والتي يمكن إصابتها في وقت واحد، وحتى الآن ، تعد التكنولوجيا العسكرية الأوكرانية في سباق مع المطورين في روسيا.