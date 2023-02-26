فيلم «أنا لحبيبي» لكريم فهمي يتصدر الإيرادات.. حقق 185 ألف جنيه في يوم

تصدر فيلم «أنا لحبيبي» من بطولة كريم فهمي المركز الأول، بين الأفلام المنافسة، حيث حقق أمس 185 ألف جنيه، وتفوق على باقي الأفلام المعروضة الأخرى.

إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «أنا لحبيبي» حقق نجاحا كبيرا، إذ تدور أحداثه في إطار رومانسي مليء بالتشويق، ويقوم كريم فهمي بأداء شخصية «شادي»، و«ليلى» تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.

تسريب نسخة من فيلم «أنا لحبيبي»

وخلال الساعات الماضية جرى تسريب نسخة من فيلم «أنا لحبيبي» على الإنترنت، ورغم ذلك لازال الفيلم يتصدر إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، وجمع الفيلم عددًا من الأبطال منهم كريم فهمي وياسمين رئيس، وأبرزهم سوسن بدر، ومحمد الشرنوبي، وأحمد حاتم، وتأليف محمود زهران.

وحقق كريم فهمي خلال الفترة الأخيرة نجاحا، حيث تفاعل مع الجمهور خلال الفترة الأخيرة، بنشر صور من كواليس أعماله، وحث جمهوره على مشاهدة فيلمه بدور العرض.