إصابة عامل خردة بسيخ في رقبته أثناء عمله بمركز تلا بالمنوفية

استقبلت مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية، عامل خردة أصيب بسيخ حديد في الرقبة أثناء عمله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى تشكيل فريق طبي لتوقيع الكشف على الحالة وإنقاذ حياته.

مدير مستشفى تلا: تحويل المصاب إلى شبين الكوم

وأكد الدكتور محمد علام مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الشاب المصاب بعد توقيع الكشف الطبي عليه من أطباء متخصصين في الجراحة تبين احتياجه إلى تخصص أوعية دموية ولهذا تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج واستكمال باقي الإجراءات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مرمز شرطة تلا، يفيد بإصابة عامل بسيخ في الرقبة أثناء عمله، إذ جرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.

مصرع طفلة في حادث بمدينة الباجور

على صعيد آخر، لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات سيارة في مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أثناء مرور الشارع، إذ تم نقلها إلى مستشفى الباجور، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.