نوعية الدواجن المجمدة بمجمعات التموين.. الكيلو بـ65 جنيها وليست مستوردة

تكثف الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضخ الدواجن المجمدة إلى المجمعات الاستهلاكية، بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين منذ أن تم الإعلان عن طرحها الأسبوع الماضي، وبسعر يقل عن أسعار الدواجن في السوق المحلية.

نوعية الدواجن المجمدة في مجمعات التموين

وجاءت الدواجن المجمدة التي ضختها وزارة التموين إلى حوالي 1300 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى السيارات المبردة التي توفر السلع واللحوم للمواطنين في الشوارع والميادين الرئيسية، هي دواجن بلدي محلية وليست مستوردة.

تخفيضات أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الدواجن المجمدة في المجمعات هي ليست الدواجن البرازيلي المجمدة، وإنما دواجن بلدية تم ضخها بعد إتمام عدة تعاقدات بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

فيما شهدت أسعار الدواجن تخفيضات خلال اليومي الماضيين، إذ بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن 66 جنيها سعر المزرعة، فيما يبلغ متوسط السعر للمستهلك حوالي 75 جنيها، كما شهد أيضا سعر طبق البيض انخفاضا ملحوظا إذ يبلغ متوسط سعره حاليا 110 جنيهات.