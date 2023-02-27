التضامن: بدء الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية الأربعاء

أعلنت التضامن الاجتماعي، عن عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية للمرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، بعد غد الأربعاء، كما سيتم عقد المقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج للمتقدمين، لافتا إلى أن 560 مرشحًا تقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، وذلك على الموقع الإلكتروني www.hijjfoundation.com.

تخصيص مشرف لكل 45 حاجا

ولفتت التضامن، في تقرير صادر عنها، إلى أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، 20% منهم للمشرفين الجدد، وتخصيص 80% ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات.

وأشارت التضامن إلى أنه فور الإعلان عن نتائج المرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين، وذلك من خلال ورش عمل شاملة لكل المرحل التي يمر بها المشرف.

تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع الحجيج

وتابعت التضامن أنه من خلال الدورات التدريبية سيتم تعريف المشرفين بالمهام التي يقوم بها منذ اختياره مشرفا وحتى عودة الحجاج، كما يتم تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع الحجيج، والتدريب على المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، إلى جانب التدريب على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه القيام بدوره وكذلك أعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.