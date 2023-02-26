صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة بالقلب.. تحسن كبير

حرص الفنان صبري عبد المنعم، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية، بعد إجراء جراحة في القلب قبل أيام، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ يتواجد في منزله حاليًا.

وقال صبري عبد المنعم، لـ«الوطن»، إنه يتماثل للشفاء بشكلٍ كبير، ويستكمل فترة العلاج في منزله: «هاخد فترة نقاهة في البيت وإجازة من التصوير لحد آخر الأسبوع، وبعدها هنزل تصوير».

صبري عبد المنعم مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ويُشارك الفنان صبري عبد المنعم، في موسم دراما رمضان 2023، في عملين، وهما «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، و«سره الباتع» لـ أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، وإخراج خالد يوسف، في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية.

أبطال مسلسل سره الباتع

مسلسل «سره الباتع» يشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا من مختلف الأجيال؛ أبرزهم ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض وخالد سرحان.