صبري عبد المنعم يكشف عن مهنته قبل التحاقه بالفن: عامل بنزينة

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تفاصيل مسيرته المهنية، قبل عمله بمجال الفن، قائلًا إن كافح في العديد من المجالات المختلفة ومن بينها العمل في مصنع غزل ونسيج وعامل بنزينة.

رسبت في اختبارات الفنون المسرحية عامين

قال صبري عبد المنعم، خلال حواره في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، إنه أثناء دراسة الثانوية العامة عمل في مصنع غزل ونسيج سنة 1985، ثم تقدم بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد السينما ورسب بالاختبارات عامين، ولم يكن يعرف وقتها ماذا يفعل لكي ينجح، معربًا عن سعادته بتلك التجارب التي زادت من خبراته في الحياة.

أحب الإخراج والتمثيل معًا

أضاف صبري عبد المنعم: «عملت مع هواة، وعملت مساعد مخرج أيضًا، وأخرجت العديد من الروايات في الشركات والجامعة»، مشيرًا إلى إنه يحب الإخراج والتمثيل معًا.

وكان الفنان صبري عبد المنعم، حل ضيفا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع ابنته الفنانة الشابة مريم التي تحدثت عن بدايتها في عالم الفن واكتشاف موهبتها في الغناء، وهو ما قدمته عبر أغنية «ياشمس يامنورة غيبي» وغيرها من الأغاني التي أهدتها إلى والدها.