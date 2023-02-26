الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أتربة عالقة ونشاط رياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، ليسود طقس بارد صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس الاثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير 2023

أوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة، وحالة الطقس خلال الاثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير، تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالة الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الأربعاء 1 مارس 2023

حالة الطقس ودرجات الحراراة، الأربعاء 1 مارس 2023، تشهد وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 29 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.