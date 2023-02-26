حالة الطقس اليوم في مصر.. درجات الحرارة تبدأ الارتفاع تدريجيا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس، ليكون باردا صباحا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على جنوب سيناء والصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم، سيصاحبها ارتفاع تدريجي على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية، والتعرض لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، مع وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم كالآتي:

السبت على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 22- 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 24 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 22 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 09

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 14

- الغردقة 25 - 14

- سفاجا 25 - 14

- مرسى علم 25 - 15

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12