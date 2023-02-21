توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع الحرارة وشبورة وصقيع في سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خلال توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار ظهور الشبورة الكثيفة على بعض الطرق في عدد من المحافظات.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس بارد على أغلب المحافظات خلال ساعات المساء، عدا محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث يسود طقس شديد البرود، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

فى حين تتراوح الحرارة نهارا، بين 18-20 على شمال البلاد والقاهرة الكبري، فى حين تصل لـ28 درجة على محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة الأربعاء 22 -2- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 23-2- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 24 -2- 2023-

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.