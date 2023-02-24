توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: ارتفاع في درجات الحرارة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت الموافق 25 فبراير إلى الإثنين الموافق 27 من ذات الشهر.

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وكشف خبراء الأرصاد، وجود ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة ولنهاية الأسبوع أيضا، وذلك تأثرا بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجذب إليه رياحا جنوبية دافئة تؤثر على كل الأنحاء.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويسود طقس بارد صباحا خلال الأيام المقبلة، مائل للدفء نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الإثنين 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.