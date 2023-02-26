أخبار البورصة المصرية.. 14 مليار جنيه مكاسب سوقية بأولى جلسات الأسبوع

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفع بنسبة 1.23% عند مستوى 17213.01 نقطة، محققة مكاسب سوقية 14 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 1.6%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.6%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 3019.49 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4500.3 نقطة بارتفاع نسبته 1.43%، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.48%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.48%، ليغلق عند 2929.99 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 390.9 مليون سهم، وتنفيذ 63.693 ألف صفقة، واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.093 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 14 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 17200 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، آخر أخبار البورصة المصرية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لبعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17200 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17200 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

EGX70 يتجه لمستوى مقاومة 3070 نقطة

وتابع أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح أيضًا في الإغلاق على صعود، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3000 نقطة.

ويتوقع رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنه مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني وهو 3070 نقطة.