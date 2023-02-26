شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية توقع اتفاقية مع شركة جونسون كنترول العربية

وقعت شركة "المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS)" اتفاقية مع شركة "جونسون كنترولز العربية" بجامعة بدر في القاهرة. بموجب الاتفاقية، ستزود "جونسون كنترولز العربية" مشروع "كابيتال ميد" بأحدث الحلول المتكاملة لنظم رقمنة وإدارة المباني بأعلى كفاءة، مما سيدعم "كابيتال ميد" في سعيها لتحدث طفرة في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط.

ولقد أطلقت "EHCS" مشروعها العملاق "كابيتال ميد" كأول وأكبر مدينة رعاية صحية ذكية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها 137.32 فدانًا (577 ألف متر مربع). وسيكون المشروع الضخم أخضراً ومطابقاً للاشتراطات البيئية لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وشخصية عالية الجودة. عند الانتهاء من كافة مراحله، سيشمل أكثر من 4000 سرير و700 وحدة للعناية المركزة و70 غرفة عمليات.

كما ستضم "كابيتال ميد" كأول مدينة رعاية صحية في مصر يملكها ويديرها القطاع الخاص 19 مركزًا متخصصًا للرعاية الصحية المتكاملة، وفندقين، ومركزًا تجاريًا، وستوفر مجموعة واسعة من الخدمات. وستطلق خدماتها للمستفيدين في عام 2023، وستشمل في مرحلتها الأولى مستشفى جامعي متعدد التخصصات يضم 532 سريرًا، ومجمعاً للعيادات الخارجية يضم 168 عيادة و30 وحدة غسيل كلوي، ومركز محاكاة متقدم للتعليم والتدريب، ومستشفى افتراضي، بالإضافة إلى مركز القيادة والتحكم، ومحطة للخدمات المركزية.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستقوم شركة جونسون كنترولز العربية بتزويد "كابيتال ميد" بالنظام الرائد عالميا في إدارة المباني الذكية Metasys. ويضمن Metasys أن تعمل جميع أنظمة إدارة والتحكم في المباني، ومعدات التدفئة والتهوية والتكييف، والإضاءة، وإدارة الأمن، والحماية من الحريق، كوحدة متماسكة وعلى منصة واحدة، بما يساعد على تقديم المعلومات اللازمة للمساعدة على التحكم الفعال في إدارة المباني واتخاذ القرارات التي تطور كفاءتها بجانب تعزيز الراحة والسلامة والإنتاجية للسكان.

عقب التوقيع، أعرب المهندس إبراهيم سالم المدير الإقليمي لمصر ولبنان واليمن بشركة "جونسون كنترولز العربية"، عن سعادته بإطلاق الشراكة قائلاً: "يسعدنا ويشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية للمشاركة في هذا المشروع العملاق "كابيتال ميد". وعن طريق Metasys، فنحن واثقون من تأديتنا لدور حاسم في توفير عمليات التشغيل الأكثر أمانًا وفعالية داخل هذه المدينة الذكية. والأهم من ذلك، فإن هذا الأمر يتماشى تمامًا مع رؤيتنا لإحداث طفرة في إدارة المباني في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الاستدامة والكفاءة في المنطقة."

ومن جانبه صرح د. حسن القلا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "EHCS"، قائلاً: "كانت فكرة إنشاء مدينة رعاية صحية متكاملة حلمًا لمتخصصي الرعاية الصحية في مصر، في إطار الجهود المبذولة لتطوير نظم وأساليب وتكنولوجيا تقديم الرعاية الصحية مع المساهمة أيضًا في التنمية الاقتصادية من خلال زيادة دور القطاع الخاص في صناعة الرعاية الصحية، ولقد قامت شركة المصريين بترجمة هذا الحلم وهذه الأفكار إلى مشروع غير مسبوق يخدم الاحتياجات المحلية والإقليمية على حد سواء."

كما صرح د. القلا بأنه سيتم بناء مشروع كابيتال ميد، الذي ستنفذه شركة "EHCS"، في مدينة بدر، على طريق القاهرة-السويس مقابل العاصمة الإدارية الجديدة، بالقرب من القاهرة الجديدة والعديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيخدم أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في دائرة نصف قطرها 20 دقيقة، وأكثر من 20 مليونًا يقعون في دائرة نصف قطرها 90 دقيقة. كما أكد أن شركة "EHCS" تطمح إلى شراكة طويلة الأمد مع شركة "جونسون كنترولز العربية" لتحقيق قصة نجاح فريدة للتعاون المشترك.

وستكون شركة جونسون كنترولز العربية مسؤولة أيضا عن تطبيق أنظمة السلامة من الحرائق وأنظمة مخاطبة الجمهور (الإذاعة الداخلية) وأنظمة الإنذار الصوتي (PA / VA) بالمرحلة الأولى من "كابيتال ميد". والتي ستمكّن عمليات الإخلاء الآمنة والمنظمة للمباني في حالات الطوارئ، عن طريق تقديم رسائل صوتية واضحة.

من الجدير بالذكر أن مشروع "كابيتال ميد" يعد مساهمة غير مسبوقة في تطوير مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأن إنشاء المشروع سيستلزم استثمارًا يقارب 1,2 مليار دولار أمريكي ومن المقرر أن يوفر 15 ألف فرصة عمل.

وتعد شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص المصري تأسست في عام 2014 من قبل مجموعة من المتخصصين والمستثمرين ذوي الخبرة في مجال الرعاية الصحية لإنشاء وتشغيل منشآت الرعاية الصحية والتعليم الصحي والتدريب ومراكز البحوث، ويدير شركة

المصريين مجلس إدارة متميز بقيادة الدكتور حسن القلا ويدعمه متخصصون ذوي خبرات متميزة من خلفيات متنوعة في مجالات الأعمال والتنظيم المؤسسي والإدارة والرعاية الصحية.

ويمتلك مجلس الإدارة ومجموعة العمل رؤية مشتركة لتحسين أساليب ونظم وآليات وتكنولوجيا تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير في مصر وعبر الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال إنشاء مستشفيات متخصصة على مستوى عالمي وتبني أحدث الحلول الصحية الذكية والمبتكرة للرعاية الصحية.

وتهدف شركة المصريين إلى تحقيق الريادة في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية من أجل حياة أفضل، وأن تصل الى أن تكون مصدر مرجعي لمعلومات وبحوث الرعاية الصحية على الصعيدين الوطني والدولي، وتخطط شركة المصريين للإدارة بشكل يحرص على إرضاء عملائنا الداخليين والخارجيين من خلال أفضل الخبرات من داخل مصر بالإضافة إلى أفضل الخبرات المصرية العاملة في كافة مراكز التميز في جميع أنحاء العالم.