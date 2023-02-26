موعد صرف معاشات شهر مارس 2023.. هل هناك زيادة؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر مارس 2023 بالزيادة الاستثنائية، مشيرة إلى أن موعد صرف المعاشات بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، من ماكينات الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك أو البريد، بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستحقون صرف معاشات مارس 2023 من خلال منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية، ويصل عدد أصحاب المعاشات إلى أكثر من 10 ملايين و885 ألفًا و757 صاحبًا ومستحقًا.

زيادة المعاشات بنسبة 13%

وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول شهر يوليو، لافتة إلى أنه تمت زيادة المعاشات في أبريل الماضي 2022 بنسبة 13%، قبل موعدها الرسمي بـ3 أشهر، والتي قررها القانون في يوليو 2022.

زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش إلى 1105 جنيهات

وبالتزامن مع تحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2023، نوهت التأمينات الاجتماعية، في تقرير لها، بزيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته في شهر يناير 2023، إلى 1105 جنيهات، في حين بلغ الحد الأقصى لمعاش المواطن المنتهى خدمته يناير 2023 نحو 8720 جنيهًا.

تغذية ماكينات الصرف بالنقدية

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، أنه بالتزامن مع صرف معاشات شهر مارس 2023، يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بالنقدية بشكل مستمر.