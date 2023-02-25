أماكن بيع الفراخ البرازيلي 2023 بالمحافظات.. وأسعارها تبدأ من 65 جنيها

طرح الآلاف من سكان مختلف المحافظات، سؤالًا حول أماكن بيع الفراخ البرازيلي بجميع المحافظات، وذلك بعد إعلان الحكومة عن طرح نحو 100 ألف طن فراخ برازيلي مجمدة في مختلف المنافذ قبيل شهر رمضان المبارك، لتوفير احتياجات المواطنين من الدواجن بأسعار مخفضة، نظرًا لزيادة استهلاكها طوال الشهر الكريم، والسيطرة على أسعار الدواجن الحية.

وتستعرض «الوطن»، أماكن بيع الفراخ البرازيلي في جميع المحافظات، وأسعارها وأوزانها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي

فيما يخص أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة فإنّها متوفرة بالفعل منذ فترة وهناك إقبالا عليها في مختلف فروع معارض «أهلا رمضان» 2023 بجميع المحافظات، وفقًا لهند محيي مسؤول منفذ بيع وزارة الزراعة والتموين بمعرض أهلًا رمضان بمحافظة الفيوم.

وتشير «هند» إلى أنّ الفراخ البرازيلي المجمدة، يتم ضخها في كافة فروع معارض أهلا رمضان منذ سنوات، مؤكدةً أنّ الإقبال عليها كبيرًا منذ أول يوم لافتتاح المعرض، خصوصًا أنّه يتم عمل عروض كثيرة عليها، مُبينةً أن الوزارة تطرح أيضَا بانيه مجمد، ودبابيس مجمدة.

أسعار الفراخ البرازيلي

وفيما يخص أسعار الفراخ البرازيلي، الموجودة في مختلف معارض أهلًا رمضان، بحسب التسعيرة التي أعلنت عنها مديريات التموين في جميع المحافظات فإنّها جاءت كالتالي:

- سعر كيلو الفراخ المجمدة المصري: 65 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة المستوردة: 95 جنيهًا للفرخة وزن كيلو ونصف.

- أسعار الفراخ المستوردة المجمدة: 71.5 جنيه للفرخة وزن كيلو و100 جرام.

- أسعار الفراخ البرازيلي المجمدة: سجلت 78 جنيهًا للفرخة وزن كيلو و200 جرام، و90 جنيهًا للفرخة وزن كيلو 300 جرام.

- سعر الأوراك المجمدة: سجل 65 جنيهًا للكيلو.

- سعر البانيه المجمد: سجل 120 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم

على جانب آخر، تراجعت أسعار الفراخ اليوم الحية في مختلف المزارع والمحال التجارية بالإسكندرية، نحو 16 جنيهًا في الكيلو الواحد لتسجل 65 جنيهًا بدلًا من 81 جنيهًا بحسب ما أعلنه حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية.