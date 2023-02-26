مد معرض «رحلة العائلة المقدسة» بقبة الغوري حتى 16 مارس

قرر صندوق التنمية الثقافية، مد معرض الفن التشكيلي الجماعي بعنوان «رحلة العائلة المقدسة»، والمقام بمركز إبداع قبة الغوري، برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن، حتى 16 مارس 2023، وذلك نظرا إلى الإقبال المتزايد من الجمهور.

إدراج رحلة العائلة المقدسة فى مصر

المعرض أقيم بمناسبة نجاح جهود الدولة في إدراج رحلة العائلة المقدسة في مصر على القائمة التمثيلية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، وجرى افتتاحه في 17 فبراير الجاري.

٣٠ عملاً من النحت والتصوير الزيتي

يقدم الفنانون المشاركون 30 عملاً من النحت والتصوير الزيتي والإكريليك والباستل يصور رحلة العائلة المقدسة، وهم: أحمد غويبة، أحمد مجدي، أشرف عبد القادر، الراحلة إكرام عمار، أماني زهران، حاتم الشافعي، دعاء فتحي، روماني سمير، شادي أديب سلامة، علية عبد الهادي، عماد لمعي، عمر الفيومي، عمرو سلامة، غادة امبارك، محمد فؤاد الشاذلي، مروة طلعت، هاني محمد رزق، هبة صالح، ويعد المعرض الفنانة الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.