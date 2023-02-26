معرض «ديارنا» يوفر أتوبيسات مجانية للزوار على مدار اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، توفير معرض ديارنا للحرف اليدوية، أتوبيسات مجانية بمواعيد ثابتة على مدار اليوم، وذلك حتى 11 مارس المقبل، مشيرة إلى مشاركة 400 عارض يمثلون 20 محافظة.

مواعيد تحرك الأتوبيسات الخاصة بمعرض ديارنا

وأوضحت التضامن على الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تحرك الأتوبيسات الخاصة بـ معرض ديارنا، كالتالي:

1- وسط البلد «ميدان عبد المنعم رياض» محطة جو باص.

2- ميدان لبنان.

3- نادي هليوبوليس بوابة رقم 5.

4- المعادي «شارع 9» ميدان سوارس.

ولفتت التضامن إلى أن شوارع معرض ديارنا سميت بأسماء حارات تاريخية حوت الكثير من مؤسسي الحرف اليدوية على مدار التاريخ مثل النحاس والجلود والزخرفة على الأخشاب والحجارة.

تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال

وأكدت التضامن، أن المعرض يضم عددا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال الجمعيات الأهلية، كما يعمل على تعليم المشاركين مختلف الفنون من «الراتينج والتطريز والشموع والتزيين والزخرفة والنحاس والجلد والفسيفساء والإكسسوارات والمكرمية»، لافتة إلى أنه يتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، فضلا عن مشاركة الفرق الموسيقية الشعبية، إذ يشارك فريق من سيوة والنوبة وسوريا والسودان.