فاروق الباز يكشف لـ«الوطن» سبب هزة أرضية شعر بها المصريون الجمعة الماضي

كشف عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، عن سبب الهزة الأرضية البسيطة التي شعر بها بعض المواطنين في محافظات مصر الجمعة الماضي، بالتزامن مع حركة الزلازل التي ظهرت في العديد من دول العالم.

تعليق فاروق الباز على الهزة الأرضية

وقال فاروق الباز في تصريحات خاصة مع «الوطن»، إن الهزة الأرضية البسيطة التي شعر بها عدد من الأهالي في محافظات مختلفة في مصر، تعد تبعات لحركة زلزال تركيا وسوريا، الذي شهده البلدان يوم الاثنين 6 فبراير الماضي.

زلزال سوريا وتركيا

وأضاف «الباز»، أنه من المتوقع أن تكون هناك تبعات جديدة لهذه الهزة الأرضية في مصر، ولكنها ستكون أقل شدة كثيرًا عما حدث سابقا، وهو ما يعني أنه لن يشعر بها الأهالي في المحافظات أو يرونها، ولكنها ستظهر فقط على الأجهزة.

وأكد عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، أن هذه التبعات من زلازل سوريا وتركيا وقد تحدث فيها مصر ستكون غير مؤثرة أو قوية، بما لا يدعي للقلق أو الخوف.