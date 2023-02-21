العالم المصري فاروق الباز: توقع لحظة الزلزال يتطلب عشرات السنين

تبعات جديدة لموجة الزلازل التي ضربت عدة مناطق خلال الأيام الأخيرة، حيث شهدت منطقة شمال غربي سوريا هزة أرضية جديدة على بعض مناطقها، وبعض المناطق في تركيا ولبنان وفلسطين، لتستمر تداعيات الزلازل في سقوط الضحايا من الوفيات والمصابين والأسر المشردة.

تعليق فاروق الباز

ومن جانبه، كشف عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، أسباب عدم إمكانية التنبؤ بلحظة وقوع الزلازل على الرغم من كل التقدم والتطور العلمي الحاصل في مختلف المجالات.

الباز: العلماء يكتسبون الخبرات مع كل زلزال جديد

وقال «الباز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الزلزال يخرج من أسفل الأرض على عمق آلاف الكيلو مترات، إذ تحدث هذه الحركات والهزات الأرضية منذ آلاف السنين وقديم الأزل، إلا أن السبب الذي يؤثر عليها ويجعلها تتحرك في وقت ما عن غيره ما زال أمرا غير معلوم، ما يجعلها تحدث فجأة.

وأشار المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، إلى أن العلماء المتخصصين في هذا المجال يكتسبون الخبرات مع كل زلزال وهزة أرضية جديدة، لكن توقع لحظة حدوث الزلزال أمر يتطلب عشرات السنين.