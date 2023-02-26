مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: سيناء أصبحت أرض إقامة بفضل مشروعات التنمية

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنّ سيناء في الماضي كانت أرض عبور وليست إقامة، موضحًا: «في الماضي، عندما يكون لدينا تهديد من خارج الشام كنا نستقبله بالجيش المصري في الشام، إلى أن جاء التهديد في فلسطين، فاختلف وضع سيناء، والفكر الاستراتيجي لدى الدولة اختلف».

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «لابد ان تكون سيناء أرض إقامة وليست أرض عبور، ففي الماضي كانت التنمية ضعيفة، وبالتالي عملت الدولة المصرية على تنمية سيناء من أجل زيادة الكثافة السكانية».

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «الدولة المصرية تعمل على توطين الناس في قلب سيناء، فاختلف الفكر وأصبحت سيناء أرض إقامة، ويتم دعمها كي يكونوا جزءً من عملية التنمية».

وأكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «من دعائم التنمية الجديدة أننا نقوم بزيادة الكهرباء كي تستوعب المصانع الموجودة وذلك وفقا لرؤية وتخطيط مستقبلي، كما خططت الدولة المصرية لبناء مدن جديدة أثناء الحرب على الرهاب، مثل مدينة رفح الجديدة، رغم التهديدات من جانب العناصر الإرهابية».