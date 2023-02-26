تفاصيل زراعة 600 ألف فدان في سيناء نهاية العام

كشف الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من استصلاح 600 ألف فدان في سيناء، بنهاية العام الجاري 2023، قائلا: «سيناء تشهد إعجازًا في القطاع الزراعي».

أهمية تنمية سيناء زراعيًا

وأضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاعتماد على التنمية الزراعية.

ولفت رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن استصلاح الأراضي يحتاج إلى مجهود كبير جدًا، ودراسات مكتبية ومعملية وحقلية، وتقارير يتم إرسالها للجهات المختصة من أجل التأكد من صلاحية الأرض للزراعة حيث يتكلف الفدان الواحد حوالي 300 ألف جنيه تمهيدًا لزراعته.

استهداف زراعة محاصيل استراتيجية

وأوضح، أن أرض سيناء بكر لم تلوث بالمبيدات الزراعية؛ ومنتجاتها ستكون صالحة للتصدير إلى الخارج، لافتًا إلى أن سيناء يوجد بها 250 ألف فدان محاصيل يتم تصدير منتجات منها إلى الخارج؛ منها الموالح والفراولة المجمدة، كما يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح وفول الصويا بسيناء.

وأفاد سيناء تشهد حالة من الاستقرار والأمن؛ ستعمل على زيادة الاستثمار الزراعي لأهل المنطقة، وجذب فرص العمل، مؤكدًا أن سيناء يوجد بها قرى نموذجية لها حظ كبير من التخطيط العمراني، لافتًا إلى أن محافظات الجمهورية جميعًا تشهد حالة من التنمية؛ وليس سيناء فقط، مؤكدًا أننا نأمل أن يقلل هذا الاستثمار في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.