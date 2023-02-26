محافظ بني سويف يُحيل إدارة مدرسة النور للمكفوفين إلى التحقيق

أحال الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، إدارة مدرسة النور للمكفوفين بمدينة بني سويف، للتحقيق في الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، في بعض أوجه القصور التي جرى رصدها بمنظومة عمل المدرسة.

لجنة من إدارة شؤون الإعاقة تفاجئ مدرسة النور للمكفوفين في بني سويف

وتبين وجود نقص في بعض مستلزمات العملية التعليمية داخل المدرسة، والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها في الوقت المناسب، بجانب وجود عجز في المعلمين في بعض التخصصات الدراسية.

وفاجأت لجنة من شؤون الإعاقة بديوان عام محافظة بني سويف، بقيادة سيد سعد، مدير الإدارة، لمتابعة سير العمل بالمدرسة، واستمعت لعدد من الطلاب داخلها.

ورصدت اللجنة وجود عدد من الملاحظات وأوجه القصور داخل المدرسة، والتي تضمنت نقصا في بعض مستلزمات العملية التعليمية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها في الوقت المناسب.

عجز في المعلمين بمدرسة النور للمكفوفين في بني سويف

كما رصدت اللجنة وجود عجز في المعلمين في بعض التخصصات الدراسية داخل مدرسة النور للمكفوفين وعدم رفع تقارير بذلك، حتى يجرى تلبية الاحتياجات في هذا الشأن، حسب المتاح من إمكانات.

وبناء على تقرير اللجنة، قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية في المحافظة.