غطاس بالإسكندرية ينقذ سلحفاة من الموت.. علقت في قاع البحر (صور)

أنقذ غطاس شاطئ السرايا العام بالإسكندرية، اليوم، سلحفاة بعدما علقت في أنسجة جوال بقاع البحر، وذلك حسب توجيهات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بحماية الحيوانات البحرية والثروة السمكية بقدر الإمكان.

وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن الغطاس رأى جسما غريبا على بعد من الشاطئ، فذهب ليراه فوجد سلحفاة بحرية عالقة في الأنسجة والشعاب المرجانية، ما يعوق قدرتها على الحركة.

تحرير السلحفاة وإعادتها إلى البحر مرة أخرى

وأسرع غطاس شاطئ السرايا العام بالإسكندرية في إنقاذ السلحفاة، من خلال تحريرها من الأنسجة التي علقت بها، وجرى إعادة إطلاق السلحفاة مرة أخرى إلى الشاطئ.

ولا تعد تلك المرة الأولى، فقد سبق واستطاع غطاسي الإسكندرية إنقاذ قطة قد علقت لأيام في شاطئ استانلي بعد محاولات لإنقاذها باءت بالفشل، فساعدوا القطة حينها من خلالي إحضار الطعام لها يوميا حتى جرى إنقاذها.

وتستمر حالات الإنقاذ التي يجريها غطاسي الإسكندرية في أنحاء شواطئ المحافظة كافة، فيما أكدت مصايف الإسكندرية تشجيعهم على استمرار حالات الإنقاذ.