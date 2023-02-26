مشروعات «حياة كريمة» في شبين الكوم بالقليوبية تصل لنسب إنجاز 100%

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» إنجاز عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية داخل محافظات مصر، في إطار مشروعها القومي لتطوير قرى الريف المصري، والارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات.

ومن بين المحافظات التي لاقت جهودا كبيرة من قبل مؤسسة حياة كريمة، كانت القليوبية، حيث تم إنجاز عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مركز شبين الكوم، بنسب إنجاز وصلت إلى 100%.

مشروعات «حياة كريمة» في شبين الكوم

وجاءت نسب إنجاز مشروعات مؤسسة حياة كريمة في شبين الكوم كالآتي:

- المجمعات الخدمية بنسبة إنجاز بلغت 98%.

- المجمعات الزراعية بنسبة إنجاز بلغت 98%.

- قطاع الأبنية التعليمية بنسبة إنجاز بلغت 100%.

- مياة الشرب بنسبة إنجاز بلغت 98%.

- الصرف الصحي بنسبة إنجاز بلغت 88%.

- الكهرباء بنسبة إنجاز بلغت 71%.

- الغاز الطبيعي بنسبة إنجاز بلغت 77%.

- الاتصالات بنسبة إنجاز بلغت 55%.

- مكاتب البريد بنسبة إنجاز بلغت 90%.

- نقاط الإسعاف بنسبة إنجاز بلغت 100%.

- الأسواق الحضارية بنسبة إنجاز بلغت 60%.

- مراكز الشباب بنسبة إنجاز بلغت 90%.

- تبطين الترع بنسبة إنجاز بلغت 81%.

- الوحدات الصحية بنسبة إنجاز بلغت 68%.

- تطوير محطات السكة الحديد بنسبة إنجاز بلغت 60%.