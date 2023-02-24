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«الحياة الآن».. مباشر: تشغيل أول مركز شباب بقرية أمبركاب في أسوان ضمن «حياة كريمة»

كتب:

شريف سليمان
04:06 م | الجمعة 24 فبراير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «تشغيل أول مركز شباب في قرية أمبركاب ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى مركز نصر النوبة».

يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع

وذكر التقرير، الذي عرضه برنامج الحياة الآن، أن مركز شباب قرية أمبركاب يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، كما أنّ مركز شباب قرية أمبركاب يخدم مجلس قروي الدكة وكشتمنة شرق وغرب.

أنشطة متنوعة

ووفقا لما ذكره تقرير قناة الحياة، تتنوع أنشطة مركز شباب قرية أمبركاب في بلاد النوبة ما بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومعارض المشغولات اليدوية.

 

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