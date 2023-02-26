سر تغير لون البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية (صور)

لا يزال تغير لون البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية، يثير قلق المواطنين في ظل الظواهر المناخية المتغيرة وحدوث الزلازل في دول العالم، الأمر الذي يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تجلى خلال أيام قليلة بدءا من تحول لون البحر إلى اللون الأسود منذ عدة أيام، وصولا إلى لونه الأزرق والزهري، اليوم الأحد.

تغير لون البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن» التغيرات التي طرأت على لون البحر المتوسط عبر شواطئ الإسكندرية خلال تلك الآونة، وتباينت الألوان من شاطئ لآخر بطول الكورنيش خلال ساعات اليوم، فما القصة؟

سبب تغير لون البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية

تقول الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية السابق، إن تغير لون بحر الإسكندرية أمر طبيعي مع تغير الطقس والتقليب المستمر للبحر، في ظل حالة الطقس الحالية.

وأضافت الدكتورة أماني إسماعيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تغير لون البحر نتيجة لكون العناصر المغذية nutrients، قد زادت نتيجة لتقليب المياه أثناء النوة الماضية، فأصبح اللون داكن حينها، والآن تحول إلى اللون الأخضر بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى انتشار الهائمات البحرية.

هل يرتبط تغير اللون بالظواهر الطبيعية؟

وأكدت عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية السابق، أن ما يحدث من تغير لون البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية لا يتعلق بظواهر الزلازل أو الفيضان أو أي درجة من درجات التلوث لمياه البحر، وإنما ظاهرة طبيعية ترجع إلى تغير حاد في اتجاه الريح مع تغير في درجات الحرارة ونشاط الكائنات والهائمات النباتية والبحرية الموجودة بقاع البحر.