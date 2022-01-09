إصابة مواطن في انهيار سقف حجرة لعقار بحي الجمرك 

أصيب مواطن في انهيار سقف حجرة لعقار بحي الجمرك غرب الإسكندرية كان قد صدر له قرار إزالة منذ 11 عاما، فيما تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الحكومية من أجل تلقي العلاج اللازم، وفرض كردون بجوار العقار من أجل الحفاظ على حياة المارة.

انهيار سقف عقار في حارة موسى

البداية حين تلقى حي الجمرك بلاغا يفيد بسقوط سقف حجرة للعقار الكائن بـ20 حارة موسى متفرع من شارع السنوسي بمنطقة اللبان، ما تبعه توجه اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك والإدارات المعنية إلى موقع الحدث، بوجود قوات الحماية المدنية، والقيادات الأمنية.

تفاصيل العقار المنهار في الإسكندرية

وتبين بالمعاينة أن العقار المنهار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وسقوط سقف لحجرة بالدور الثالث على الدور الثاني والأول، ويوجد إصابة واحدة.

وأكد اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، في بيان منذ قليل، على أن العقار صادر له قرار هدم رقم 50 لسنة 2011، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

عمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات

وقد تم عمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة اللبان حماية للأرواح، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا.

فيما أكد مهندس المنطقة على أنه تم اتخاذ الإجراءات اليوم لإحالة حالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار المناسب، وجارٍ المتابعة.

50 عقارا آيلا للسقوط في منطقة اللبان بالإسكندرية

جدير بالذكر أن منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية، تعد من أكثر المناطق المهددة بالانهيار في الإسكندرية، وذلك لوجود ما يقرب من 50 عقارا خاليا من السكان آيلة للسقوط، بحسب النائب السكندري، محمد الكوراني عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الإسكندرية بشكل عام تعاني من أزمة المباني والعقارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة بشكل عام بينما توجد 4 مناطق هم الأكثر تعرضًا لخطر انهيار العقارات في الإسكندرية، حيث تحوي عقارات آيلة للسقوط وهي مناطق: «اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز»، ويعد عقار العطارين أحد عقارات تلك الأماكن المهددة بالانهيار.

وأكد أن في تصريحات سابقة على أنه يطالب بتشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة فى نطاق دائرة اللبان ودائرة مينا البصل، وعمل تقرير فني بما تحتاجه من صيانة، حيث أن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطر على أرواح قاطنيها في أي وقت، وإدراج ما يصلح منها في خطة تطوير العشوائيات التي تقوم بها الدولة خلال الوقت الحالي، للحفاظ على حياة المواطنين.