خبراء أسواق مال: برنامج الطروحات الحكومية نقطة انطلاقة للبورصة وجذب الاستثمار

تترقب البورصة المصرية، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وينتظر تنفيذ البرنامج الذي سيكون نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصري وتطويره.

اهمية برنامج الطروحات الحكومية

قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنَّ برنامج الطروحات الحكومية من العوامل الهامة التي تدفع البورصة المصرية ومؤشراتها إلى مستويات قياسية، وتنتظر البورصة المصرية البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بسوق المال المصري لتكون الطروحات الحكومية هي نقطة انطلاق لمؤشرات البورصة نحو الارتفاع وتحقيق مستويات مرتفعة.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية من خلال التي تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى ماليًا، وهذا ما حدث في أغلب البورصات العربية مثل سوق المال السعودي وسوق أبو ظبي المالي والتي شهدت هذه الأسواق صعودًا قويا خلال الفترة الأخيرة، من خلال الطروحات الجديدة التي استطاعت أن تجذب عددا كبيرا من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وضخ استثمارات جديدة في سوق المال.

وأكّد أنَّه في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر، فيجب البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل سريع جدًا الأمر الذي سوف ينعكس إيجابًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها إلى الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة وذلك من خلال زيادة أعداد المستثمرين وجذب مزيدًا من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق المال المصري وارتفاع قيمة راس المال السوقي، والذي سوف يدفع الكثير من الشركات للقيد بالبورصة المصرية باعتبارها أهم وأسرع أداة التمويل اللازم للشركات.

قطاعات جديدة يتضمنها برنامج الطروحات الحكومية

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنَّ برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه مؤخرًا، يتضمن قطاعات جديدة وهامة لم تكن مدرجة في سوق المال من قبل، مثل قطاع التعدين والطاقة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على السوق بشكل خاص على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الأثر الإيجابي لهذه القطاعات الجديدة على السوق، تمثل في توسيع قاعدة الملكية واتساع قاعدة السوق، دخول شركات جديدة تسهم في جذب استثمارات وأموال جديدة للسوق.

وتابعت أنَّ تأثير برنامج الطروحات الحكومية على الاقتصاد المصري، هو خفض عجز الموازنة وخفض الدين الداخلي والخارج، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي في حالة طرح الشركات لمستثمرين أجانب سواء بالدولار أو عملات الخليج.

أهمية الطروحات الحكومية

وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أنَّ الطروحات الحكومية، أفضل بكثير من أدوات الدين لأن الطروحات الحكومية أو بيع حصص من الشركات، يساهم في توفير الأموال اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية لمعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية بدون أي تكلفة.

وعن أهمية الطروحات بالنسبة للشركات، تقول رمسيس، أنها تساعد في جذب مستثمر جديد يقوم باستخدام هذه الأموال في استكمال خطط نمو للشركة، مشيرة إلى أن نجاح الطرح يتوقف على التوقيت الذي يتم فيه، وأن يكون مدير الطرح مدير ناجح وذات خبرة في إدارة الطروحات في الخارج.

الآثار الإيجابية العائدة على سوق المال

من جهته، يرى محمود مدير الاستثمار بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في إعطاء عمق كبير لسوق المال المصري، وذلك من خلال طرح شركات تأمين بحجم شركتي «مصر لتأمينات الحياة»، و«مصر للتأمين»، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سيعمل على انعاش قطاع التأمين الذى لا يضم حاليا سوى شركتين مقيدتين فقط، وغيرها من الشركات التي تنتمي لقطاعات جديدة في سوق المال.