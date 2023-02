السيول تهدد مدن في السنغال بالغرق بسبب تغير المناخ «فيديو»

تواجه مدينة سانت لويس، الساحلية التي تقع في شمال السنغال، والتي يطلق عليها لقب «فينيسا أفريقيا»، خطر الغرق بالسيول بسبب التغيرات المناخية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفقد الكثير من المواطنين السنغاليين، كل ما كسبوه في الفيضانات والسيول على مدى السنوات الماضية، إذ اجتاحت المياه عشرات المنازل وجرفتها إلى داخل المحيط ليصبح مئات الأشخاص بلا مأوى في 2018 و2019 و2020.

وفي شبه جزيرة لانج دي بارباري الرملية، حيث توجد ضاحية سانت لويس لصيد الأسماك، تم بناء سد بطول عدة كيلومترات خلال 2022، وذلك في إطار حماية المنطقة من العواصف.

Video Received from Senegal where heavy rainfall has led to floods in various parts of the Country - this was reportedly taken in Thies. pic.twitter.com/qMkwjN5IEw