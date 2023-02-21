مخاوف من موجة جفاف ثانية بإيطاليا.. انخفاض مستوى المد في «البندقية»

تشهد إيطاليا، مخاوف من واجهة موجة جفاف أخرى، وذلك بعدما تسبب انخفاض المد في «البندقية» إلى جفاف القنوات في المدينة السياحية الشهيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

تراجع مستويات المياة في إيطاليا بعد 15 عاما

وجعلت مستويات المياه الحالية من المستحيل على قارب «الجندول» وسيارات الأجرة المائية وسيارات الإسعاف التنقل في أجزاء من مدينة البندقية، كما أدت إلى تعطيل الكرنفال السنوي، الذي اجتذب العام الماضي نحو 100 ألف محتفل إلى المدينة الإيطالية الشهيرة.

What is going on in Venice? pic.twitter.com/NAgMWBj9Il — JJ Cranky ???? (@crankycrab1171) February 10, 2023

وبدوره، قال ألفيس بابا، رئيس مركز المد والجزر في «البندقية»، الواقعة في شمال شرق إيطاليا، إنه مر على آخر مرة شهدت المدينة تراجعا لمستويات المياة كهذا منذ 15 عاما على الأقل، بأكثر من 50 سم عن المتوسط ​​المعتاد، في إشارة إلى أن الحد الأدنى الآمن للتنقل في قنوات البندقية هو 60 سم.

مخاوف من موجة جفاف ثانية

وحذرت خدمات الطوارئ في المدينة الإيطالية، من أنها لا تستطيع الوصول إلى بعض السكان في منازلهم، فيما تداولت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الجناديل وهي عالقة في القنوات التي تحولت إلى خنادق موحلة، وكشفت الأسس القديمة للمباني.

وقال علماء البيئة إن هناك مخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى بعد حالة الطوارئ في الصيف الماضي، حيث شهدت جبال الألب تساقطا للثلوج بأقل من النصف المعتاد.