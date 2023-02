مخاوف من موجة جفاف ثانية بإيطاليا.. انخفاض مستوى المد في «البندقية»

تشهد إيطاليا، مخاوف من واجهة موجة جفاف أخرى، وذلك بعدما تسبب انخفاض المد في «البندقية» إلى جفاف القنوات في المدينة السياحية الشهيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وجعلت مستويات المياه الحالية من المستحيل على قارب «الجندول» وسيارات الأجرة المائية وسيارات الإسعاف التنقل في أجزاء من مدينة البندقية، كما أدت إلى تعطيل الكرنفال السنوي، الذي اجتذب العام الماضي نحو 100 ألف محتفل إلى المدينة الإيطالية الشهيرة.

