«الوثائقية» تبث فيلم «ورقة وقلم».. يوثق حياة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

بثت قناة الوثائقية فيلمًا بعنوان «ورقة وقلم»، الذي وثّق حياة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، فبين السياسة والصحافة، واصل رزق توهجه.

وتوالت الانفرادات واحدا تلو أخر، ولعل أبرزها انفراده بأول حوار صحفي في السابع من أكتوبر 2013 مع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في هذه المرحلة، وهو الحوار الذي كشف كواليسَ لم تعلم من قبل وأعطى إجابات على علامات استفهام كثيرة ظلت عالقة لسنوات.

دور كبير في الإطاحة بالإخوان

إلى ذلك، قال الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد الكاتب السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الكاتب الراحل كان جزءً من المعركة السياسية للتجديد في عصر مبارك، وخلال مرحلة 2011 حتى 2014، بداية من أحداث يناير مرورا باستيلاء مرسي على السلطة، ثم الإطاحة به، والمشروع المصري الجديد.

علاقة قوية بعملية التجديد

وأوضح، ان ياسر رزق ربطته علاقة قوية بعملية التجديد الجارية في مصر، وبالتالي، فقد كان من المبشرين بما سوف يأتي من تطورات، سواء على المستوى الدستوري أو المستوى السياسي في مصر.