«الوثائقية» تعرض أفلاما عالمية للمرة الأولى: لن تشاهدها في أي مكان آخر

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ قناة «الوثائقية» التابعة للقطاع نجحت في توفير أفلام وثائقية حصرية للقناة التي ستبدأ بث إشارتها يوم الأحد 19 فبراير في الثامنة مساء.

وذكرت القناة أنّ المواد الجديدة المستحوذ عليها حصرية لم تعرض من قبل في الوطن العربي بأي صورة، وتوفر للمشاهد المصري والعربي مشاهدة المنتجات العالمية التي لن يتمكن من متابعتها إلا عبر الاشتراك في المنصات مسبوقة الدفع.

توفير مواد وثائقية حديثة

ونوهت القناة بأنّ بعض هذه المواد ليس متاحًا حتى على أي منصة مدفوعة ولا يمكن مشاهدته في داخل الوطن العربي، لكن القناة نجحت في توفير هذه المواد الوثائقية الحديثة لتعرض مجانًا على شاشتها.

وضمّت القناة مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة والتي تبث للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي، بينها سلسلة وثائقية عن صناعة المسلسلات في التلفزيون الأمريكي (AMERICA in Primetime)، وهي السلسلة التي شارك فيها أبرز وأشهر العاملين في هذه الصناعة، وتغطي أشهر وأحدث المسلسلات الأمريكية.

تغطية خاصة لمسلسلات أمريكية شهيرة

وتضمنت الحلقات تغطية خاصة لمسلسلات أمريكية شهيرة مثل مسلسل Breaking Bad، الذي حقق نجاحًا كبيرًا حول العالم منذ عرضه الأول، وتتضمن الحلقات مقابلات حصرية مع أبطال المسلسل وصناعه، إضافة لتغطيات خاصة وقراءة عميقة لواحدة من أنجح الصناعات في العالم.

وأكدت القناة الوثائقية أنّ المواد المستحوذ عليها بها تنوع كبير وتغطي موضوعات ومجالات مختلفة، تجعل شاشتها في النهاية وجبة معرفية متكاملة.