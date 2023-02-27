الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على منظمات وشخصيات روسية

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقوبات على عدد من المنظمات الروسية، بما في ذلك حركة «الجبهة الشعبية لعموم روسيا» و«الصليب الأحمر الروسي» وصندوق «جلف ستريم الخيري»، و«البعثة الإنسانية الروسية»، وفقا لما ذكر موقع «سترانا».

العقوبات الأوكرانية شملت بطلة القفز بالزانة الأولمبية يلينا إيسينباييفا

كما فرض زيلينسكي عقوبات على عدد من الرياضيين الروس، بينهم بطلة القفز بالزانة الأولمبية مرتين، عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الروسية يلينا إيسينباييفا، ورئيس الاتحاد الروسي للتنس شامل تاربيشيف، والشركات المرتبطة بمؤسس «مجموعة فاجنر» الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

كما شملت العقوبات الأوكرانية ضد روسيا، السباح ألكسندر بوبوف والرئيس الفخري للجنة الأولمبية الروسية فيتالي سميرنوف.