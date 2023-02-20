الرئيس الأوكراني: مدينة «باخموت» ليست كبيرة وقواتنا لن تدافع عنها

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن مدينة «باخموت» ليست كبيرة للغاية، مضيفا في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية، إن قوات بلاده لن تدافع عن المدينة بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

زيلينسكي: الرئيس الفرنسي يضيع الوقت

وأشار زيلينسكي، تعليقا على تصريحات نظيره الفرنسي حول عدم رغبته في رؤية روسيا مهزومة، إلى أن إيمانويل ماكرون، يضيع الوقت، وأضاف الرئيس الأوكراني، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه ليس لدى «كييف» قوة لتغيير موقف «موسكو»، إذا قررت روسيا عزل أنفسهم في حلم استعادة الإمبراطورية السوفيتية القديمة.

بوشلين: أوكرانيا تواصل نقل الاحتياطيات في اتجاه «أوجليدار»

وقال زيلينسكي، إن الوضع في اتجاه مدينة «أوجليدار» في دونباس، صعب للغاية. وفي وقت سابق، أوضح دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها في 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، إن أوكرانيا تواصل نقل الاحتياطيات في اتجاه المدينة.

ومساء أمس الأحد، قال زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تلحق خسائر فادحة بالقوات الروسية بالقرب من بلدة «فوهليدار» في «دونباس الشرقية»، مشيرا في خطاب مصور، إلى أن كلما تكبدت «موسكو» المزيد من الخسائر، في:«دونباس-باخموت-فوليدار-مارينكا-كريمينا» أسرعت «كييف» في إنهاء الأزمة بانتصار أوكرانيا.

وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مواد مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية، مضيفة في بيان، إن السلطات في «كييف» تستعد لعمل استفزازي واسع النطاق، لتحميل موسكو مسؤوليته قبل اجتماع لمنظمة «الأمم المتحدة».

موسكو: آلاف الأدلة على تورط «كييف» في إبادة سكان «دونباس»

من جانبه، أشار رئيس «لجنة التحقيق» الروسية ألكسندر باستريكين، إلى أن اللجنة جمعت آلاف الأدلة على مدار 9 سنوات، على تورط القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية في الإبادة الجماعية لسكان «دونباس» الناطقين بالروسية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في قصف روسي على بلدة «بورجونكا» شمال شرق «خيرسون» جنوب أوكرانيا، فيما أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة «بيلجورود» جنوب غرب روسيا، مقتل فتاة في قصف شنه الجيش الأوكراني في «نوفايا تافولجانكا» على الحدود مع أوكرانيا، كما أصيب 9 أشخاص بجروح في قصف أوكراني على «دونيتسك».