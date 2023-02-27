كوريا الجنوبية تسجل 4 آلاف و26 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر، رفع السلطات في كوريا الجنوبية متطلبات اختبار «بي سي آر» بعد الوصول للمسافرين من الصين يوم الأربعاء المقبل، لكن اختبار ما قبل الوصول لا يزال إلزاميًا حتى 10 مارس المقبل.

30 مليون و502 ألف إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا، 30 مليون و502 ألف و904 حالات، مضيفة أن البلاد سجلت 15 حالة وفاة.

وتابعت «مكافحة الأمراض» قائلة، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغت 33 ألفا و961 حالة وفاة.

وأمس الأول السبت، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 10 آلاف و55 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 29 وافدة من الخارج و11 حالة وفاة.