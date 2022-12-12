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«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورة تدريبية جديدة حول «خبرات سوق العمل»

كتب:

منة عبده
03:15 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، لشباب المحافظات الباحثين عن فرصة عمل مناسبة لهم. 

تفاصيل الدورة التدريبية

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة، حيث تتضمن المنشور: «يختار أصحاب العمل الموظفين بناء على: المؤهلات الأكاديمية ودي بتكون خبرتك في مجال العمل ودراستك والتدريبات اللي حصلت عليها».

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور: «الحاجة الأهم هي المهارات الوظيفية زي مهارات التواصل، القدرة على العمل في فريق، والقيادة، عشان تتعلم المهارات دي تقدر تحجز تدريب_مهارات_التوظيف».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن الدورة التدريبية الجديدة سيكون  في مقر المركز المصري الألماني في المعادي، مبنى 17، شارع 18، سرايات المعادي، وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر الجاري إلى 22 ديسمبر، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع

يذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

كما يحرص المركز على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.