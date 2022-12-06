المركز «المصري الألماني» يعلن عن دورة «تحديات العمل الحر» لشباب 4 محافظات

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، لشباب 4 محافظات، وهى: (المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية).

خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 28 ديسمبر

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك دورة تدريبية جديدة مجانية أون لاين، وهي «أساسيات العمل الحر»: «في الفترة الأخيرة سمعنا عن العمل الحر #freelancing.. لكن إيه هو العمل الحر؟ وإيه المهارات اللازمة للبدء في العمل الحر؟ و هل كل الوظائف ممكن العاملين فيها التحويل من دوام كامل بالمكتب لـ freelancer؟».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور: «في التدريب هتتعلم إيه هو العمل الحر وأساسياته وإزاي تتعامل مع العملاء وتحديد ساعات وأيام العمل والتحديات اللي ممكن تواجهها وإزاي تحلها».

توفير البدائل المتاحة والمناسبة لشباب المحافظات

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور،إلى أن التدريب سيكون «أون لاين» خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 28 ديسمبر، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 مساء، خلال الأيام: (12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27، 28).

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتي استكمالا لخطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.