نقيب السياحيين: الحوار الوطني ضرورة ملحة لرسم ملامح الجمهورية الجديدة

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن الحوار الوطني كان ضرورة ملحة لرسم ملامح الجمهورية الجديدة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد الإنجازات التي شهدتها الدولة في البنية التحتية، لافتا إلى ضرورة إنشاء نقابة مهنية للعاملين بالسياحة أسوة بالنقابات المهنية الأخرى.

حلقة: نأمل التوسع في ملف التأشيرة الإلكترونية

وأضاف «حلقة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السياحة من الملفات المهمة جدا باعتبارها أحد مصادر الدخل الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة تطوير هذا القطاع، والاستفادة منه، وتحقيق أعلى دخل ممكن لدعم الاقتصاد المصري.

وطالب نقيب السياحيين، بالتوسع في ملف التأشيرة الإلكترونية للدول والجنسيات التي تطلبها، وتفعيل السماوات المفتوحة فيما يتعلق بحرية الطيران المدني ما بين المطارات في المدن السياحية المختلفة، وربطها ببعضها البعض، وكذلك ضرورة إنشاء نقابة مهنية للعاملين بالسياحة أسوة بالنقابات المهنية الأخرى: «مش منطقي يكون مفيش نقابة تضم العاملين في السياحية وتعطيهم شهادة مزاولة المهنة».

وكان ملف السياحة، شهد اهتماما بالغا في جلسات الحوار الوطني، إذ تم تشكيل لجنة خاصة بالسياحة لمناقشة تحدياتها ووضع الحلول التي تعيد مكانة مصر السياحية، وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات الهامة، المقرر مناقشتها خلال الجلسات الفعلية للحوار الوطني، والمقررة خلال الأيام المقبلة.

ملفات لجنة السياحة

وجاءت أبرز الملفات التي خرجت بها لجنة السياحة: «أسباب تراجع السياحة في مصر والآثار والنتائج، تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة مطارات وفندقة ونقل، وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله حكومي أو مباشر أو خاص أو استثماري أو محلي أو أجنبي، وكذلك صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».